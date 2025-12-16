Capodanno 2026 in piazza le feste in Toscana Ecco dove salutare l’anno nuovo

Scopri le principali iniziative e gli eventi in Toscana per celebrare il Capodanno 2026 in piazza. Tra musica dal vivo, dj set e spettacoli, la regione si prepara a offrire occasioni di festa e divertimento per salutare l’anno nuovo in compagnia. Ecco le mete da non perdere per vivere un Capodanno indimenticabile.

Firenze, 16 dicembre 2025 – Da Irama ai dj set nostalgici anni '90, da Alfa a Radio Mitology, questo capodanno ne avrà per tutti i gusti. Se cercate una piazza dove festeggiare questo Capodanno, dove salutare l'anno passato e dare il benvenuto al 2026, eccovi l'elenco con tutti i concerti annunciati fin'ora. Si inizia con Pisa, che vedrà salire sul palco Alfa, genovese classe 2000 molto apprezzato dai più giovani nella scena pop italiana. Il concerto inizierà alle 22, mentre a mezzanotte sarà seguito da un DJ set di Demetra e Bianca.

