Capodanno 2025 2026 tra feste e cenoni | tutti i migliori eventi in provincia di Verona

Scopri le celebrazioni e gli eventi più suggestivi per il Capodanno 2025/2026 in provincia di Verona. Tra feste, cenoni e spettacoli, la zona si anima di luci, musica e tradizione per accogliere il nuovo anno in modo indimenticabile, offrendo opportunità per divertirsi in diverse location, tra piazze, teatri e ville storiche.

La notte di San Silvestro a Verona e in provincia si trasforma in un susseguirsi di luci, musica e brindisi: piazze, teatri, locali e ville storiche si animano per accogliere il 2026 con eventi per tutti i gusti. Che si tratti di un grande concerto in piazza Bra, di un raffinato cenone in una. Veronasera.it MIX CANZONI CAPODANNO 2025 ?? CON I TORMENTONI ???????? QUELLI VERI BY DJ CARYSMA Video MIX CANZONI CAPODANNO 2025 ?? CON I TORMENTONI ???????? QUELLI VERI BY DJ CARYSMA Video MIX CANZONI CAPODANNO 2025 ?? CON I TORMENTONI ???????? QUELLI VERI BY DJ CARYSMA Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capodanno 2026 in piazza, le feste in Toscana. Ecco dove salutare l’anno nuovo - Firenze, 16 dicembre 2025 – Da Irama ai dj set nostalgici anni ‘90, da Alfa a Radio Mitology, questo capodanno ne avrà per tutti i gusti. lanazione.it

Alcatraz New Year's Eve Party: festa di Capodanno 2026 con cena e discoteca - 30 con il cenone di San Silvestro a buffet (con posti a sedere) e prosegue fino aell'alba. mentelocale.it

