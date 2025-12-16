Capocannoniere Lautaro allunga | derby milanese alle sue spalle

Lautaro Martínez si conferma protagonista assoluto della Serie A, siglando il gol decisivo nel derby di Genova che permette all’Inter di consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. La rete dell’attaccante argentino non solo vale tre punti preziosi, ma rafforza anche il suo ruolo di capocannoniere, dimostrando ancora una volta la sua importanza per i nerazzurri.

Il gol che vale la vetta pesa doppio. Lautaro Martínez firma a Genova la rete che consegna all’Inter la capolista solitaria e, allo stesso tempo, consolida la sua leadership nella classifica marcatori di Serie A. Otto gol stagionali, uno più di Christian Pulisic, e una sensazione sempre più diffusa: l’argentino è entrato nella fase più matura e continua della sua carriera. Non è un caso che, poche ore prima del match del Ferraris, il “Toro” avesse parlato apertamente di una condizione mai così brillante. Parole confermate dai fatti. Il sigillo contro il Genoa non è soltanto decisivo per la corsa scudetto, ma rappresenta anche un segnale forte nella corsa al titolo di capocannoniere, già conquistato dal nerazzurro nella stagione 2023-2024. Como1907news.com

