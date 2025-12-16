Capitanata 2025 | un territorio che prova a tenere insieme futuro e radici

Capitanata nel 2025 si presenta come un territorio che cerca di coniugare il rispetto delle proprie radici con la volontà di guardare al futuro. In un contesto spesso segnato da difficoltà, questa provincia del Sud sceglie di raccontarsi anche attraverso le sue potenzialità e le iniziative di sviluppo, cercando di costruire un equilibrio tra passato e innovazione.

C’è una provincia del Sud che nel 2025 ha scelto di non raccontarsi solo attraverso le sue fragilità. La Provincia di Foggia, intesa come territorio vivo, fatto di città, aree interne, coste, campagne e comunità, ha attraversato l’anno tenendo insieme sfide strutturali e una rinnovata capacità di iniziativa collettiva. La Capitanata resta una terra complessa: estesa, disomogenea, segnata da ritardi storici ma anche da una forza sociale che, proprio nel 2025, ha mostrato segnali evidenti di reazione. Dai Monti Dauni al Gargano, dal Tavoliere alle città costiere, il filo conduttore è stato la volontà di ricostruire senso di appartenenza e centralità del territorio. Lanazione.it

