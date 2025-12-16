Capello | Scudetto apertissimo Inter avanti ma occhio alla Juve

L’ex allenatore Fabio Capello analizza la corsa allo scudetto, sottolineando l’equilibrio tra le squadre di alta classifica. Secondo lui, l’Inter è in vantaggio grazie alla profondità della rosa, mentre Napoli e Milan possono giocarsi le proprie chance grazie ai rientri e al calendario favorevole. La corsa al titolo resta aperta e ricca di incertezze.

L'ex ct analizza la corsa tricolore: nerazzurri favoriti per profondità, Napoli atteso dai rientri, Milan avvantaggiato dal calendario La lotta scudetto promette colpi di scena fino all'ultima giornata. È presto per trarre conclusioni definitive, ma il campionato sembra avviato verso uno degli epiloghi più incerti degli ultimi anni. Ne è convinto anche Fabio Capello, intervistato da Gregorio Spigno sulla Gazzetta dello Sport, che continua a vedere l'Inter davanti a tutti, senza però escludere sorprese importanti. Capello inserisce nella bagarre anche la Juventus di Spalletti, definita «la vera sorpresa dell'ultima giornata».

