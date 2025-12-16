Capello non repertato | Ritenuto compatibile con quelli della vittima

Nella sesta udienza del processo per omicidio di Louis Dassilva, si sono susseguiti rilievi e sequestri da parte degli agenti di polizia scientifica, coinvolti in un’indagine lunga e complessa. Tra i rilievi emergono dettagli come il capello non repertato, ritenuto compatibile con quello della vittima, che aggiungono nuovi elementi al procedimento giudiziario.

Non solo Giorgia Saponi. Nella lunga maratona giudiziaria da dieci ore che è andata in scena ieri anche per la sesta udienza del processo per omicidio a Louis Dassilva, si sono succeduti gli agenti di polizia scientifica che nel corso dell’inchiesta hanno compiuto rilievi e sequestri: dalla scena del crimine alle abitazioni delle persone attenzionate. In particolare, due le testimonianze su cui si sono concentrate le parti, quella di Davide Sarti, della Scientifica di Rimini, e dell’agente Guidotti, della Scientifica di Bologna. Nei confronti di Sarti, in particolare gli avvocati difensori dell’imputato, Guidi e Fabbri, hanno rivolto domande sul capello fotografato, tra il carosello di reperti, all’angolo della bocca di Pierina Paganelli. Ilrestodelcarlino.it

