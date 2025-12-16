Fabio Capello analizza la situazione attuale della Juventus, sottolineando la prestazione dominante contro il Bologna. Mentre non esclude la possibilità di una corsa scudetto, invita a mantenere attenzione e determinazione. Le sue parole riflettono fiducia nelle potenzialità della squadra in un campionato ancora aperto.

Capello non esclude la Juve dalla corsa scudetto: «Dominante con il Bologna, l’ho vista davvero bene. Attenzione.». Le parole dell’ex tecnico. Parlando a La Gazzetta dello Sport della corsa scudetto in Serie A Fabio Capello, ex tecnico, non è si è sentito di escludere la Juventus dalla lotta per il titolo dopo la vittoria di Bologna. JUVENTUS – « È la grande sorpresa del weekend, per la tonicità e la rapidità con cui ha giocato. Positiva al massimo. Ha messo sotto il Bologna, una squadra che mette in difficoltà chiunque, e invece i bianconeri sono stati dominanti. L ’ho vista davvero bene, per la prima volta negli ultimi due anni una squadra vera. Juventusnews24.com

