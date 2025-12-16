Capelli tirati urla e insulti tra colleghe la rissa virale in Parlamento | com’è scoppiato il caos nell’aula messicana – Il video

Una scena di grande caos si è scatenata nell’aula del Parlamento messicano, con deputati coinvolti in una rissa tra urla, insulti e scontri fisici. Le immagini, autentiche e non generate dall’intelligenza artificiale, mostrano un episodio di forte tensione tra colleghi, che ha fatto rapidamente il giro dei social media.

Non sono immagini generate dall' intelligenza artificiale, come qualcuno ironizza sui social. Le scene che arrivano dal parlamento del Messico mostrano una vera e propria rissa tra deputati, con capelli tirati, spintoni e insulti. Il caos è esploso durante il voto sulla dissoluzione dell' istituto per la trasparenza di Città del Messico, organismo che garantisce l'accesso ai dati pubblici e il controllo sull'operato delle autorità. A innescare lo scontro è stata l'occupazione del podio da parte del PAN (Partido Acción Nacional), forza di opposizione conservatrice e liberale, che accusa la maggioranza governativa Morena di aver violato un accordo politico sulla creazione di un nuovo ente tripartito.

