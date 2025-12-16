Capaccioli nuovo presidio I timori dei quaranta dipendenti

Ieri a Sinalunga si è tenuto un presidio dei quaranta dipendenti della Capaccioli, azienda specializzata nell’automazione industriale, manifestando preoccupazioni riguardo al futuro dell’azienda e alle possibili ripercussioni sulla loro stabilità lavorativa. La protesta ha attirato l’attenzione sulla situazione aziendale e sui timori legati a eventuali cambiamenti o decisioni imminenti.

Presidio ieri a Sinalunga dei lavoratori della Capaccioli, azienda attiva nel campo dell'automazione industriale. Gli addetti, davanti ai cancelli del polo produttivo, hanno voluto in questo modo portare di nuovo all'attenzione della comunità le questioni più stringenti del periodo. Problemi collegati alla mancanza di stipendi. Giovedì prossimo è in programma un altro incontro a Firenze, in Regione, per il tavolo fra i diversi soggetti che è stato aperto a suo tempo per affrontare il "quadro di sofferenza economica" con il quale si stanno confrontando non da oggi i dipendenti - intorno a quaranta - come rilevato da Fiom Cgil già nei giorni scorsi.

