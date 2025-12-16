Cap Viaggi svela le novità del catalogo 2026 in un evento che ha coinvolto oltre mille partecipanti. La presentazione ha mostrato le nuove proposte di viaggio, offrendo spunti e destinazioni per tutti gli amanti dell’avventura e del relax. Una giornata dedicata all’esplorazione delle opportunità per pianificare le future avventure.

© Lanazione.it - Cap Viaggi presenta tutte le nuove proposte

Oltre mille persone hanno partecipato domenica all’evento di presentazione del nuovo catalogo Cap Viaggi per l’anno 2026. Nella suggestiva cornice de Il Garibaldi Milleventi, la storica azienda pratese ha aperto le porte alla città e la città ha risposto con entusiasmo e partecipazione. "Siamo estremamente felici di questa serata – spiega Luca Chiti, presidente Cap Viaggi – perché abbiamo voluto fortemente presentare le nostre nuove proposte in una location suggestiva e rappresentativa, accessibile a tutti, anche ai semplici curiosi". Tante le novità presenti nel catalogo 2026 con una particolare attenzione dedicata ai viaggi in aereo a medio e lungo raggio, settore turistico su cui Cap Viaggi sta investendo. Lanazione.it

Bendo SARA e la metto su un AEREO a SORPRESA..

Cap Viaggi presenta tutte le nuove proposte - Oltre mille persone hanno partecipato domenica all’evento di presentazione del nuovo catalogo Cap Viaggi per l’anno 2026. lanazione.it