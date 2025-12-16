Caos sulla Marmolada | piste chiuse e sciatori in coda

Un sabato di caos sulla Marmolada, con code chilometriche e sciatori infuriati. La chiusura di una pista per mancanza di neve ha provocato disagi e lunghe attese agli impianti di risalita, creando un clima di frustrazione tra i turisti presenti.

Code chilometriche e sciatori inferociti. È stato un sabato di caos sulla Marmolada: centinaia di turisti sono stati costretti a un'estenuante fila di un'ora davanti agli impianti per tornare a casa, a causa della chiusura (per mancanza di neve) di una pista. Durante la coda, liti, spintoni e tanti sospiri. Tgcom24.mediaset.it

Pista chiusa per carenza di neve, l'incredibile coda sulla Marmolada per tornare a valle. Sciatori furiosi e c'è chi chiede il rimborso - Monta così la polemica, anche sui social network, per la grande attesa che si è creata e necessaria per poter prendere la funivi ... ildolomiti.it