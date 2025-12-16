Caos sulla Marmolada | piste chiuse e sciatori in coda per ore
Un sabato di caos sulla Marmolada, con piste chiuse e lunghe code per gli sciatori. Centinaia di turisti si sono trovati in attesa di oltre un'ora davanti agli impianti, a causa della chiusura di una pista per mancanza di neve, creando situazioni di disagio e frustrazione tra gli utenti.
Code chilometriche e sciatori inferociti. È stato un sabato di caos sulla Marmolada: centinaia di turisti sono stati costretti a un'estenuante fila di un'ora davanti agli impianti per tornare a casa, a causa della chiusura (per mancanza di neve) di una pista. Durante la coda, liti, spintoni e tanti sospiri. Tgcom24.mediaset.it
Coronavirus, la stazione sciistica deserta il drone in volo al Passo del Tonale
Pista chiusa per carenza di neve, l'incredibile coda sulla Marmolada per tornare a valle. Sciatori furiosi e c'è chi chiede il rimborso - Monta così la polemica, anche sui social network, per la grande attesa che si è creata e necessaria per poter prendere la funivi ... ildolomiti.it
Caos sulla Marmolada: code per una pista chiusa, centinaia di sciatori inferociti. «Non c'era abbastanza neve» - Sabato di caos sulla Marmolada per l'improvvisa affluenza di sciatori in massa nel giorno di apertura di una delle piste più iconiche del circuito Dolomiti Superski dove, a Punta Rocca, c'è la pista p ... msn.com
Sabato di caos sulla Marmolada per l'improvvisa affluenza di sciatori in massa nel giorno di apertura di una delle piste più iconiche del circuito Dolomiti Superski dove, a Punta Rocca, c'è la pista più lunga d'Europa (12 chilometri). Contro le previsioni dei gesto - facebook.com facebook
Dolomiti, caos sulla Marmolada: code per una pista chiusa, centinaia di sciatori inferociti. «Non c'era abbastanza neve, temperature troppo alte» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.