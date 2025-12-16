Un sabato di caos sulla Marmolada, con piste chiuse e lunghe code per gli sciatori. Centinaia di turisti si sono trovati in attesa di oltre un'ora davanti agli impianti, a causa della chiusura di una pista per mancanza di neve, creando situazioni di disagio e frustrazione tra gli utenti.

© Tgcom24.mediaset.it - Caos sulla Marmolada: piste chiuse e sciatori in coda per ore

Code chilometriche e sciatori inferociti. È stato un sabato di caos sulla Marmolada: centinaia di turisti sono stati costretti a un'estenuante fila di un'ora davanti agli impianti per tornare a casa, a causa della chiusura (per mancanza di neve) di una pista. Durante la coda, liti, spintoni e tanti sospiri. Tgcom24.mediaset.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coronavirus, la stazione sciistica deserta il drone in volo al Passo del Tonale

Video Coronavirus, la stazione sciistica deserta il drone in volo al Passo del Tonale Video Coronavirus, la stazione sciistica deserta il drone in volo al Passo del Tonale

Pista chiusa per carenza di neve, l'incredibile coda sulla Marmolada per tornare a valle. Sciatori furiosi e c'è chi chiede il rimborso - Monta così la polemica, anche sui social network, per la grande attesa che si è creata e necessaria per poter prendere la funivi ... ildolomiti.it