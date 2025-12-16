Caos sulla Marmolada | piste chiuse e sciatori in coda per ore

Un sabato di caos sulla Marmolada, con piste chiuse e lunghe code per gli sciatori. Centinaia di turisti si sono trovati in attesa di oltre un'ora davanti agli impianti, a causa della chiusura di una pista per mancanza di neve, creando situazioni di disagio e frustrazione tra gli utenti.

Code chilometriche e sciatori inferociti. È stato un sabato di caos sulla Marmolada: centinaia di turisti sono stati costretti a un'estenuante fila di un'ora davanti agli impianti per tornare a casa, a causa della chiusura (per mancanza di neve) di una pista. Durante la coda, liti, spintoni e tanti sospiri. Tgcom24.mediaset.it

