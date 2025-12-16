Caos San Raffaele Ats Milano diffida l'ente gestore dell'ospedale Bertolaso | Nessuna sottovalutazione
L'Ats Milano ha diffidato l'ente gestore dell'ospedale San Raffaele in seguito al caos verificatosi tra il 5 e il 7 dicembre. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla gestione e l'organizzazione della struttura, richiedendo interventi immediati per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del nosocomio.
Ats Milano ha diffidato l'ente gestore San Raffaele dell'ospedale dopo il caos tra il 5 e 7 dicembre. Lo ha spiegato l'assessore al Welfare in Regione Lombardia Guido Bertolaso, che ha aggiunto: "Non ho il potere di impedire a una struttura privata di ricorrere alle cooperative esterne". Fanpage.it
San Raffaele, in Regione linformativa di Bertolaso la protesta delle opposizioni
San Raffaele, caos in reparto: “Farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a quelle prescritte”. Si dimette l’amministratore unico Galli - Infermieri esterni senza competenze nei reparti ad alta intensità. ilfattoquotidiano.it
Dopo il caos San Raffaele i consiglieri di minoranza di Regione Lombardia (Pd, M5S, AVS, Patto Civico e Italia Viva) hanno protestato in aula contro l’accreditamento del privato nella sanità. - facebook.com facebook
Caos al San Raffaele, la Procura di Milano apre un'indagine conoscitiva x.com
