Caos San Raffaele Ats Milano diffida l'ente gestore dell'ospedale Bertolaso | Nessuna sottovalutazione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ats Milano ha diffidato l'ente gestore dell'ospedale San Raffaele in seguito al caos verificatosi tra il 5 e il 7 dicembre. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla gestione e l'organizzazione della struttura, richiedendo interventi immediati per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del nosocomio.

Immagine generica

Ats Milano ha diffidato l'ente gestore San Raffaele dell'ospedale dopo il caos tra il 5 e 7 dicembre. Lo ha spiegato l'assessore al Welfare in Regione Lombardia Guido Bertolaso, che ha aggiunto: "Non ho il potere di impedire a una struttura privata di ricorrere alle cooperative esterne". Fanpage.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

San Raffaele, in Regione linformativa di Bertolaso la protesta delle opposizioni

Video San Raffaele, in Regione linformativa di Bertolaso la protesta delle opposizioni

caos san raffaele atsCaos San Raffaele, Ats Milano diffida l’ente gestore dell’ospedale. Bertolaso: “Nessuna sottovalutazione” - Ats Milano ha diffidato l’ente gestore San Raffaele dell’ospedale dopo il caos tra il 5 e 7 dicembre. fanpage.it

caos san raffaele atsSan Raffaele, caos in reparto: “Farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a quelle prescritte”. Si dimette l’amministratore unico Galli - Infermieri esterni senza competenze nei reparti ad alta intensità. ilfattoquotidiano.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.