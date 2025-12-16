Canzi in conferenza | Man United tra le migliori d’Europa ecco come siamo migliorati in Champions Più pressione quest’anno? Lo sapevo

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha commentato in conferenza stampa la crescita della sua squadra in Champions League e l'importanza del prossimo impegno contro il Manchester United. Ha sottolineato come le sue ragazze siano migliorate e ha anticipato le sfide della partita, evidenziando anche l'aumento della pressione a cui sono sottoposte quest'anno.

di Mauro Munno Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Manchester United. (inviato all’Allianz Stadium) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Women’s Champions League con il Manchester United. COME SI PREPARA – « Facile da preparare. Ho un gruppo di giocatrici di altissimo livello, la maggior parte abituata a queste partite. Giocare in un contesto come il nostro stadio dà motivazione e responsabilità ». PRESSIONE – « Dicono, dicono perché io ho spalato tanta sabbia in carriera, che vincere di nuovo è più difficile che vincere. Juventusnews24.com

