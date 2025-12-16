Cantiamo con AIL | appuntamento il 23 dicembre al Teatro Augusteo

Il 23 dicembre al Teatro Augusteo si terrà “Cantiamo con AIL”, un evento benefico promosso dall’AIL per sostenere la lotta contro le malattie del sangue. La presentazione si è svolta ieri a Palazzo di Città, coinvolgendo autorità locali e sostenitori, in un'iniziativa dedicata alla solidarietà e alla musica natalizia.

E' stato presentato ieri mattina, a Palazzo di Città, dall'assessore al Commercio Dario Loffredo e dalla consigliera comunale Vittoria Cosentino, “Cantiamo con AIL”, l’evento benefico - in programma martedì 23 dicembre, alle ore 19.30, presso il Teatro Augusteo - che arriva alla sua seconda. Salernotoday.it Musica e beneficenza a Salerno: torna l'evento Cantiamo con Ail Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LANCIANO - C'è grande attesa per la quinta edizione di "Cantiamo il Natale in coro". Quest'anno il calendario prevede per domenica 13 dicembre ben tre cori: il Polifonico di Sulmona, Il Formula Nuova di Atri e il CAI Lanciano. Appuntamento alle 19,30 pres - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.