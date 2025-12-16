Cantanatale 2025 domenica tutti a cantare per i bambini di Pediatria

Cantanatale 2025 si prepara a coinvolgere la comunità domenica, con un grande evento dedicato ai bambini di Pediatria. Un’occasione per unire voci e cuori in un gesto di solidarietà, cantando insieme per portare speranza, allegria e conforto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

«Il Cantanatale è un gesto semplice e potente: camminare insieme nella stessa direzione, uniti da uno stesso intento comune, cantare in coro per portare un sorriso e un'onda di energia buona ai bambini ricoverati. 'Il mio regalo sei tu' significa ritrovare lo spirito del Natale e la gioia del. Il mio Natale sei tu: la nuova hit del Cantanatale che domenica 21 animerà Padova - Al via con il lancio del nuovo brano del Cantanatale 2025 il conto alla rovescia per il coro collettivo di migliaia di voci che ...

Cantanatale Padova: un grande coro per i bambini di Pediatria, raduno in piazzetta Pedrocchi - Domenica 21 dicembre l'appuntamento è in Piazzetta Pedrocchi per una nuova edizione del Cantanatale, un evento che unisce musica, solidarietà e spirito natalizio. padovaoggi.it

CANTANATALE 2025. Presentazione ufficiale questa mattina in Camera di Commercio. Appuntamento domenica 21 dicembre in Piazzetta Pedrocchi alle 10: il corteo festoso attraverserà le vie della città fino ad arrivare in Pediatria per portare gioia, calore e vi - facebook.com facebook

