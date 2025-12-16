Canottaggio Cus tante medaglie e reclutamento che cresce

Il Cus Ferrara canottaggio conclude una stagione ricca di successi, con numerose medaglie conquistate e un crescente reclutamento di atleti. La squadra si distingue per i risultati ottenuti sia in ambito competitivo che nello sviluppo del settore, sottolineando l’impegno e la crescita continua del settore.

Il Cus Ferrara canottaggio va a chiudere una stagione piena di ottimi risultati non solo dal punto di vista agonistico come afferma il responsabile di sezione Alessio Galletti. "Questa stagione si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, non solo dal punto di vista agonistico, ma soprattutto da quello organizzativo e strategico. È stata un’ottima stagione, che dimostra la validità del modello di gestione che stiamo portando avanti, basato sulla collaborazione e sulla visione a lungo termine. Un dato su tutti certifica la crescita di tutto il nostro movimento: il Cus Ferrara si è piazzato al 24° posto su ben 178 società in graduatorie storiche e prestigiose come il Trofeo d’Aloja e la Coppa Montù. Sport.quotidiano.net

