Il Cus Ferrara canottaggio conclude una stagione ricca di successi, con numerose medaglie conquistate e un crescente reclutamento di atleti. La squadra si distingue per i risultati ottenuti sia in ambito competitivo che nello sviluppo del settore, sottolineando l’impegno e la crescita continua del settore.

© Sport.quotidiano.net - Canottaggio. Cus, tante medaglie e reclutamento che cresce

Il Cus Ferrara canottaggio va a chiudere una stagione piena di ottimi risultati non solo dal punto di vista agonistico come afferma il responsabile di sezione Alessio Galletti. "Questa stagione si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, non solo dal punto di vista agonistico, ma soprattutto da quello organizzativo e strategico. È stata un’ottima stagione, che dimostra la validità del modello di gestione che stiamo portando avanti, basato sulla collaborazione e sulla visione a lungo termine. Un dato su tutti certifica la crescita di tutto il nostro movimento: il Cus Ferrara si è piazzato al 24° posto su ben 178 società in graduatorie storiche e prestigiose come il Trofeo d’Aloja e la Coppa Montù. Sport.quotidiano.net

Weekend di medaglie e successi per gli sportivi cremonesi

Canottaggio. Cinquina del Cus ai nazionali universitari - E’ di cinque medaglie il bottino del Cus Ferrara ai Campionati Nazionali Universitari di canottaggio, canoa e kayak disputati nel bacino remiero federale di Sabaudia (Latina). ilrestodelcarlino.it

Il Cus Pisa esulta: terzo posto nel canottaggio ai Campionati Nazionali Universitari - Pisa, 7 ottobre 2025 – Un campionato da ricordare per il Cus Pisa, che si tinge di gloria ai Campionati Nazionali Universitari di Canottaggio 2025. lanazione.it

Al cinema Lux abbiamo festeggiato gli atleti del Club canottieri Roggero di Lauria che quest'anno con la vela e il canottaggio hanno portato in alto Palermo nei mari e laghi di tutta Europa. Congratulazioni al presidente Andrea Vitale, ai responsabili tecnici Arm - facebook.com facebook