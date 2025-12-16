Cannavaro riflette | Supercoppa? Vi dico chi è la favorita secondo me

Fabio Cannavaro condivide le sue considerazioni sulla prossima Supercoppa, in programma questo fine settimana, che vede l’Inter affrontare il Bologna. L’ex campione analizza le possibili sfide e indica la sua favorita per la vittoria, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche della competizione.

Inter News 24 Cannavaro riflette sulla Supercoppa in programma nel fine settimana, con l’Inter che sfiderà il Bologna venerdì sera. Fabio Cannavaro, storico capitano della nazionale italiana, è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, durante la quale ha toccato diversi temi, tra cui la corsa Scudetto e la Supercoppa Italiana. Di seguito, le sue dichiarazioni: SERIE A «Per me è il campionato più interessante perché capisci che da ragazzino quando marcavo mi dicevano che dovevo seguire la punta anche in bagno. Poi ci sono anche tante cose negative». SUPERCOPPA «Con questa formula, che non mi fa impazzire, non c’è una favorita. Internews24.com

