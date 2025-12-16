Cannavaro | Juventus Spalletti mi fa impazzire È il mio allenatore preferito con lui si può anche sognare questo obiettivo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Cannavaro esprime grande ammirazione per Luciano Spalletti, definendolo il suo allenatore preferito. Le sue parole riflettono entusiasmo e fiducia nelle potenzialità della Juventus sotto la guida di Spalletti, considerando possibile raggiungere obiettivi importanti grazie alla sua leadership.

cannavaro juventus spalletti mi fa impazzire 200 il mio allenatore preferito con lui si pu242 anche sognare questo obiettivo

© Juventusnews24.com - Cannavaro: «Juventus, Spalletti mi fa impazzire. È il mio allenatore preferito, con lui si può anche sognare questo obiettivo»

. Le parole dell’ex difensore. Fabio Cannavaro  torna sotto i riflettori con un progetto che unisce sport e storia: l’ex difensore della Juventus e campione del mondo ha infatti rilevato lo storico  centro sportivo Paradiso a Marechiaro, un luogo iconico dove si allenava Diego Armando Maradona, con l’obiettivo di trasformarlo in una scuola calcio. In occasione di questa nuova iniziativa,  Cannavaro  ha rilasciato un’intervista a  Tuttosport, dove, oltre a parlare del suo impegno nel sociale e nella formazione dei giovani, ha espresso il suo autorevole parere sul momento attuale della  Juventus  e sulle dinamiche della classifica di Serie A. Juventusnews24.com

Buffon parla cosi di Maldini ???????? #calcio #milan #seriea #shortsvideo #buffon #maldini

Video Buffon parla cosi di Maldini ???????? #calcio #milan #seriea #shortsvideo #buffon #maldini

cannavaro juventus spalletti fa"Spalletti mi fa impazzire. Juve, non rinunciare! Io al posto suo? Vi spiego, ho parlato con Buffon" - Dalla Coppa al cielo di Berlino al Mondiale con l'Uzbekistan passando per la lotta Scudetto: l'ex capitano dell'Italia dice tutto ... tuttosport.com

cannavaro juventus spalletti faSpalletti da impazzire, Juve puoi sognare - Spalletti fa sognare la Juve: Cannavaro elogia il tecnico e apre allo scudetto “Spalletti da impazzire. tuttojuve.com