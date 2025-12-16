Cannavaro | Juventus Spalletti mi fa impazzire È il mio allenatore preferito con lui si può anche sognare questo obiettivo

Fabio Cannavaro esprime grande ammirazione per Luciano Spalletti, definendolo il suo allenatore preferito. Le sue parole riflettono entusiasmo e fiducia nelle potenzialità della Juventus sotto la guida di Spalletti, considerando possibile raggiungere obiettivi importanti grazie alla sua leadership.

. Le parole dell’ex difensore. Fabio Cannavaro torna sotto i riflettori con un progetto che unisce sport e storia: l’ex difensore della Juventus e campione del mondo ha infatti rilevato lo storico centro sportivo Paradiso a Marechiaro, un luogo iconico dove si allenava Diego Armando Maradona, con l’obiettivo di trasformarlo in una scuola calcio. In occasione di questa nuova iniziativa, Cannavaro ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, dove, oltre a parlare del suo impegno nel sociale e nella formazione dei giovani, ha espresso il suo autorevole parere sul momento attuale della Juventus e sulle dinamiche della classifica di Serie A. Juventusnews24.com

"Spalletti mi fa impazzire. Juve, non rinunciare! Io al posto suo? Vi spiego, ho parlato con Buffon" - Dalla Coppa al cielo di Berlino al Mondiale con l'Uzbekistan passando per la lotta Scudetto: l'ex capitano dell'Italia dice tutto ... tuttosport.com