Cannabis light contaminata il governo lancia l’allarme Ma boccia i controlli e favorisce la repressione contro la filiera
Dopo la tragica morte di un ragazzo a Milano, il governo segnala un aumento delle consegne di cannabis light contaminata con sostanze chimiche pericolose come Mdmb-pinaca. Tuttavia, respinge l'adozione di controlli più stringenti, privilegiando azioni repressive contro la filiera, suscitando preoccupazioni sulla tutela della salute pubblica e sulla regolamentazione del settore.
Dopo la morte di un ragazzo a Milano, il governo lancia l’allarme della cannabis light contaminata con il pericoloso cannabinoide chimico Mdmb-pinaca. Eppure, invece di stabilire regole e controlli sul prodotto, si procede con sequestri, arresti e denunce a danno degli imprenditori. “In Europa sono già stati segnalati casi di intossicazione grave e letale e, di recente, un decesso per suicidio avvenuto in Italia è stato collegato al consumo di prodotti contenenti questa sostanza”, ha ammonito il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe. “L’Mdmb-pinaca può essere presente in infiorescenze, resine o prodotti venduti come cannabis ‘light’ e non è possibile riconoscerne la presenza a vista”, l’avvertimento conclusivo del dipartimento Antidroga di palazzo Chigi. Ilfattoquotidiano.it
Allarme del governo sulla cannabis light: segnalata la presenza del pericoloso cannabinoide sintetico Mdmb-pinaca - Allerta del governo: rischio grave da cannabis light contaminata con Mdmb- blitzquotidiano.it
Marijuana light, allarme governo: "C’è un cannabinoide pericoloso. Era nell’erba del 23enne morto" - Dalle indagini risulta la sua presenza nel barattolo consumato dal giovane che si è gettato dalla fi ... msn.com
Si lancia nel vuoto dopo aver fumato cannabis light contaminata da allucinogeno. Un giovane di 23 anni ha perso la vita nella notte tra il 28 e il 29 novembre, gettandosi dalla finestra di un bed & breakfast a Milano. La marijuana che aveva consumato conte - facebook.com facebook
Si getta nel vuoto e muore, 'nella cannabis light un allucinogeno'. Risulta da analisi del pm di Milano. E' il caso citato in un alert del governo #ANSA x.com