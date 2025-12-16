Dopo la tragica morte di un ragazzo a Milano, il governo segnala un aumento delle consegne di cannabis light contaminata con sostanze chimiche pericolose come Mdmb-pinaca. Tuttavia, respinge l'adozione di controlli più stringenti, privilegiando azioni repressive contro la filiera, suscitando preoccupazioni sulla tutela della salute pubblica e sulla regolamentazione del settore.

© Ilfattoquotidiano.it - Cannabis light contaminata, il governo lancia l’allarme. Ma boccia i controlli e favorisce la repressione contro la filiera

Dopo la morte di un ragazzo a Milano, il governo lancia l’allarme della cannabis light contaminata con il pericoloso cannabinoide chimico Mdmb-pinaca. Eppure, invece di stabilire regole e controlli sul prodotto, si procede con sequestri, arresti e denunce a danno degli imprenditori. “In Europa sono già stati segnalati casi di intossicazione grave e letale e, di recente, un decesso per suicidio avvenuto in Italia è stato collegato al consumo di prodotti contenenti questa sostanza”, ha ammonito il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe. “L’Mdmb-pinaca può essere presente in infiorescenze, resine o prodotti venduti come cannabis ‘light’ e non è possibile riconoscerne la presenza a vista”, l’avvertimento conclusivo del dipartimento Antidroga di palazzo Chigi. Ilfattoquotidiano.it

Allarme del governo sulla cannabis light: segnalata la presenza del pericoloso cannabinoide sintetico Mdmb-pinaca - Allerta del governo: rischio grave da cannabis light contaminata con Mdmb- blitzquotidiano.it