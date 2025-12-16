Cani lasciati morire La scoperta dei carabinieri

Una scoperta choc nella frazione di Burana ha portato alla luce un presunto grave caso di maltrattamento e abbandono di cani. I carabinieri sono intervenuti, sollevando un forte sdegno e mobilitando le autorità per fare luce sulla vicenda e tutelare gli animali coinvolti.

Una situazione di presunto grave maltrattamento e abbandono di animali è venuta alla luce nella frazione di Burana, scatenando indignazione e mobilitando le autorità. L’intervento dei Carabinieri Forestali, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto seguito alle ripetute e accorate segnalazioni di alcuni residenti riguardo alle condizioni in cui versavano quattro cani reclusi in recinti sporchi. Il luogo indicato come ‘lager’ per i cani, si trova lungo la Strada Virgiliana, poco prima della curva della Rangona, in direzione Pilastri. I passanti avevano descritto un quadro desolante e inaccettabile: quattro cani "abbandonati a sè stessi, al gelo tutto il giorno, soli, tra escrementi mai puliti e cucce rotte". Ilrestodelcarlino.it

