Campiello terrazza e salone | Fondaco dei Tedeschi la convenzione dimenticata

Il Fondaco dei Tedeschi, storico edificio rinascimentale situato vicino a Rialto, rappresenta uno dei simboli di Venezia. Dal 2011 trasformato in centro commerciale, l'edificio è stato recentemente chiuso da maggio, suscitando attenzione sulla sua storia e sul suo ruolo nel tessuto cittadino. Un luogo che unisce passato e presente, ancora oggi protagonista di molteplici suggestioni.

© Veneziatoday.it - Campiello, terrazza e salone: Fondaco dei Tedeschi, la convenzione dimenticata Il Fondaco dei Tedeschi, l'edificio rinascimentale ex sede delle poste e dal 2011 centro commerciale ai piedi di Rialto, è chiuso da maggio. Sbarrato, catenacci ad ogni porta, dissuasori per evitare che qualcuno si sieda o dorma davanti agli ingressi. Da settembre è scaduto formalmente il. Veneziatoday.it