Campi da basket senza canestri e illuminazione | Poche risposte dal Comune vanno sistemati al più presto

I campi da basket senza canestri e illuminazione rappresentano un problema per la comunità, che attende risposte dal Comune. Dopo oltre un anno di attese, i lavori per il montaggio dei canestri risultano ancora incompleti, suscitando preoccupazione e insoddisfazione tra i cittadini. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire spazi funzionali e sicuri per tutti.

"Oltre un anno per montare un canestro che tra l'altro non è ancora a posto, mi sembra un tempo eccessivo. Meglio a questo punto metterlo in un museo e installarne uno che sia utile per utilizzare a pieno in campetto di via Rotate". Le parole sono del consigliere del Pd, Lorenzo Marcon. Pordenonetoday.it

Come migliorare il tiro senza canestro basketball basketballgame basketballshooting

Il restyling "inclusivo" dell'area: campi da basket e calcio accessibili - Rifacimento del campetto da calcio, nuovo campo da basket "inclusivo" e con canestro regolabile, rifacimento dei percorsi pedonali, della recinzione, degli arredi e dell'illuminazione

