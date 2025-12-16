Campi Bisenzio FI 32enne trovato morto dentro baule in casa famigliari indagati per omissione di soccorso e occultamento di cadavere

A Campi Bisenzio, un uomo di 32 anni è stato trovato morto all’interno di un baule in casa. La procura di Firenze ha aperto un’indagine, iscrivendo nel registro degli indagati i familiari per omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Sono state disposte l’autopsia e ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

