Campi Bisenzio FI 32enne trovato morto dentro baule in casa famigliari indagati per omissione di soccorso e occultamento di cadavere

A Campi Bisenzio, un uomo di 32 anni è stato trovato morto all’interno di un baule in casa. La procura di Firenze ha aperto un’indagine, iscrivendo nel registro degli indagati i familiari per omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Sono state disposte l’autopsia e ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

La procura di Firenze ha aperto un’inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Il pubblico ministero ha iscritto nel registro degli indagati la madre, la sorella e il fratello, disponendo l’autopsia, prevista per la giornata di oggi Il corpo è stato rinvenuto all’interno d. Ilgiornaleditalia.it

Campi Bisenzio, il racconto del ritrovamento del cadavere di Lorenzo Paolieri - Ore 14 del 15/12/25

Video Campi Bisenzio, il racconto del ritrovamento del cadavere di Lorenzo Paolieri - Ore 14 del 15/12/25
