Campania nel 2024 aumentano le vittime della strada | mortalità in crescita del 18,6%
Nel 2024, la Campania registra un incremento significativo delle vittime della strada, con un aumento del 18,6% rispetto all'anno precedente. La regione si conferma come la più colpita in termini di sicurezza stradale, evidenziando un peggioramento nei dati relativi agli incidenti, ai feriti e alle perdite umane sulle strade regionali.
Campania maglia nera della sicurezza stradale. Nel 2024 sulle strade regionali si è registrato un deciso peggioramento del bilancio degli incidenti, con un aumento non solo dei sinistri e dei feriti, ma soprattutto delle vittime, cresciute del 18,6% rispetto al 2023. Un dato che va in controtendenza rispetto al resto d'Italia, dove nello stesso periodo .
L'Istat, 'aumentano i morti sulle strade della Campania, +18,6%' - Nel 2024 in Campania sono aumentati gli incidenti stradali, i feriti e soprattutto le vittime: sulle strade c'è stato un aumento della mortalità del +18,6% rispetto all'anno precedente, in netta contr ... ansa.it
Aumentano gli incidenti mortali in Campania, la Sorrentina tra le strade più pericolose - Lo rileva l'Istat che ha realizzato uno studio sugli incidenti a livello nazionale e più dettagliato in merito alla Campania ... sorrentopress.it
L'Istat, 'aumentano i morti sulle strade della Campania, +18,6%'. Dato in controtendenza rispetto alla media nazionale. Costo sociale di 233 euro a persona #ANSA x.com
