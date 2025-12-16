Campania nel 2024 aumentano le vittime della strada | mortalità in crescita del 18,6%

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, la Campania registra un incremento significativo delle vittime della strada, con un aumento del 18,6% rispetto all'anno precedente. La regione si conferma come la più colpita in termini di sicurezza stradale, evidenziando un peggioramento nei dati relativi agli incidenti, ai feriti e alle perdite umane sulle strade regionali.

campania nel 2024 aumentano le vittime della strada mortalit224 in crescita del 186

© Teleclubitalia.it - Campania, nel 2024 aumentano le vittime della strada: mortalità in crescita del 18,6%

Campania maglia nera della sicurezza stradale. Nel 2024 sulle strade regionali si è registrato un deciso peggioramento del bilancio degli incidenti, con un aumento non solo dei sinistri e dei feriti, ma soprattutto delle vittime, cresciute del 18,6% rispetto al 2023. Un dato che va in controtendenza rispetto al resto d’Italia, dove nello stesso periodo . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

TELETUTTO - Infortuni mortali sul lavoro in itinere aumentano - 09-07-2025

Video TELETUTTO - Infortuni mortali sul lavoro in itinere aumentano - 09-07-2025

campania 2024 aumentano vittimeL'Istat, 'aumentano i morti sulle strade della Campania, +18,6%' - Nel 2024 in Campania sono aumentati gli incidenti stradali, i feriti e soprattutto le vittime: sulle strade c'è stato un aumento della mortalità del +18,6% rispetto all'anno precedente, in netta contr ... ansa.it

campania 2024 aumentano vittimeAumentano gli incidenti mortali in Campania, la Sorrentina tra le strade più pericolose - Lo rileva l'Istat che ha realizzato uno studio sugli incidenti a livello nazionale e più dettagliato in merito alla Campania ... sorrentopress.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.