Camminata dei Babbi Natale 2025 | divertimento e solidarietà in favore dell' Ospedale Gaslini
Domenica 21 dicembre si svolge a Genova la nona edizione della Camminata dei Babbi Natale, un evento di solidarietà organizzato da My Trekking con il supporto di CNA Genova e il patrocinio del Comune. Un'occasione di divertimento e coinvolgimento collettivo, con l'obiettivo di sostenere l'Ospedale Gaslini attraverso una passeggiata natalizia aperta a tutti.
Domenica 21 dicembre arriva a Genova la nona edizione della Camminata dei Babbi Natale, evento a cura dell'associazione My Trekking, in collaborazione con CNA Genova e con il patrocinio del Comune di Genova. Un appuntamento molto atteso, che attraverso le donazioni e le iscrizioni dei. Genovatoday.it
Messaggio di Babbo Natale per Clelia e Tommaso Preparativi di Natale 2025
Camminata dei Babbi Natale 2025: divertimento e solidarietà in favore dell'Ospedale Gaslini - Domenica 21 dicembre arriva a Genova la nona edizione della Camminata dei Babbi Natale, evento a cura dell'associazione My Trekking, in collaborazione con CNA Genova e con il patrocinio del Comune di ... genovatoday.it
Rapallo si tinge di rosso, torna la "Camminata dei Babbi Natale" - Sabato 20 dicembre 2025, le strade di Rapallo ospiteranno la tradizionale "Camminata dei Babbi Natale", un evento che unisce lo spirito festivo alla sicurezza dei cittadini. ansa.it
Natale di comunità nel Bresciano: domenica 21 doppia camminata dei Babbi Natale a Manerbio e CastEgnato - facebook.com facebook
Oltre 400 Babbi Natale hanno immerso #Venezia nella magia del #Natale: è la 10^ edizione della Corsa/camminata Dei Babbi Natali Venezia! Partita questa mattina da Campo Santa Margherita, l’iniziativa ha lo scopo di incentivare lo stare insiem x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.