Camminata dei Babbi Natale 2025 | divertimento e solidarietà in favore dell' Ospedale Gaslini

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre si svolge a Genova la nona edizione della Camminata dei Babbi Natale, un evento di solidarietà organizzato da My Trekking con il supporto di CNA Genova e il patrocinio del Comune. Un'occasione di divertimento e coinvolgimento collettivo, con l'obiettivo di sostenere l'Ospedale Gaslini attraverso una passeggiata natalizia aperta a tutti.

Immagine generica

Domenica 21 dicembre arriva a Genova la nona edizione della Camminata dei Babbi Natale, evento a cura dell'associazione My Trekking, in collaborazione con CNA Genova e con il patrocinio del Comune di Genova. Un appuntamento molto atteso, che attraverso le donazioni e le iscrizioni dei. Genovatoday.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Messaggio di Babbo Natale per Clelia e Tommaso Preparativi di Natale 2025

Video Messaggio di Babbo Natale per Clelia e Tommaso Preparativi di Natale 2025

Camminata dei Babbi Natale 2025: divertimento e solidarietà in favore dell'Ospedale Gaslini - Domenica 21 dicembre arriva a Genova la nona edizione della Camminata dei Babbi Natale, evento a cura dell'associazione My Trekking, in collaborazione con CNA Genova e con il patrocinio del Comune di ... genovatoday.it

camminata babbi natale 2025Rapallo si tinge di rosso, torna la "Camminata dei Babbi Natale" - Sabato 20 dicembre 2025, le strade di Rapallo ospiteranno la tradizionale "Camminata dei Babbi Natale", un evento che unisce lo spirito festivo alla sicurezza dei cittadini. ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.