Camion urta il guard rail e blocca la carreggiata | illeso il conducente

Nel primo pomeriggio di martedì 16 dicembre, lungo la superstrada Perugia–Terni, un camion ha urtato il guard rail, bloccando la carreggiata. L'incidente, avvenuto in modo autonomo, ha causato disagio al traffico, ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

Paura nel primo pomeriggio di martedì 16 dicembre lungo la superstrada Perugia–Terni, dove un autoarticolato è rimasto coinvolto in un incidente autonomo.L’episodio si è verificato intorno alle 13.40, nel tratto compreso tra gli svincoli di Acquasparta e Montecastrilli, quando il mezzo pesante. Ternitoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scilla RC Incidente stradale, camion di traverso Video Scilla RC Incidente stradale, camion di traverso Video Scilla RC Incidente stradale, camion di traverso Camion si intraversa sulla superstrada Perugia-Terni e urta il guard rail - un camion ha urtato in maniera autonoma il guard rail sulla superstrada Perugia- corrieredellumbria.it

