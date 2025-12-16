Camerano | le minoranze formalizzano un esposto alla magistratura ed all’Anac per far luce sull’affidamento da 34.200€ per la comunicazione social

Le minoranze di Camerano hanno presentato un esposto alla magistratura e all’Anac per approfondire l’affidamento triennale da 34.200 euro del servizio di comunicazione social del Comune, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla regolarità della procedura.

I due gruppi di minoranza in Consiglio comunale hanno formalizzato un esposto alla magistratura e all'Anac (Autorità amministrativa anticorruzione) per fare chiarezza sull'affidamento triennale del servizio di comunicazione istituzionale e gestione dei canali social del Comune di Camerano, per.

