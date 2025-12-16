Camera | Fontana ' bene diminuzione decreti e fiducie avanti con modifiche Regolamento'

L'articolo riporta le dichiarazioni di Fontana sulla situazione politica alla Camera, evidenziando la diminuzione dei decreti e delle fiducie, e annunciando l'avvio di modifiche al Regolamento per rendere più efficiente il lavoro parlamentare. La discussione si concentra sui tentativi di riforma e sulle strategie adottate per migliorare il funzionamento delle istituzioni.

© Iltempo.it - Camera: Fontana, 'bene diminuzione decreti e fiducie, avanti con modifiche Regolamento' Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "All'interno della Camera stiamo cercando di riformare alcune cose che vanno in un tentativo di rendere più efficiente il lavoro che si fa qui. C'è una riforma del Regolamento che mi auguro possa avere la luce in tempi brevi, nei primi mesi dell'anno prossimo e che cercherà appunto di rendere migliore, più snello il lavoro all'interno del Parlamento. C'è la famosa questione del blocco delle 24 ore che si vuol togliere, c'è il cosiddetto statuto delle opposizioni che servirà per fare in modo che le opposizioni abbiano più voce in capitolo. In futuro all'interno dei lavori parlamentari ci sono anche delle riforme per cercare di creare delle alternative ai decreti legge come per esempio il voto a data certa".

