Camera | Fontana ' aumenta attività in Assemblea più che in altre democrazie'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "In questa legislatura sono aumentate le ore di lavoro in Assemblea e questo secondo me è un segnale importante di quanto sia il ruolo dell'Aula e del Parlamento in questo Paese perché facendo raffronti comunque con le altre democrazie mature a livello mondiale il Parlamento italiano è quello che in Assemblea si raduna più spesso di tutti gli altri. Questo secondo me è un dato significativo e importante, è un dato di cui bisogna tener conto, perché a differenza di altri Paesi noi grosse pause durante l'anno non ne facciamo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. Iltempo.it

