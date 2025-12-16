Cambio al timone della Femca Cisl dopo 9 anni | saluta Baiano c' è Emanuele Larosa

Dopo nove anni di leadership, Baiano lascia il suo ruolo alla Femca Cisl, dando il via a una nuova fase sotto la guida di Emanuele Larosa. La cerimonia di passaggio di consegne si è svolta in un’atmosfera carica di emozione, riflettendo l’importanza di questo momento di transizione per l’organizzazione e i suoi iscritti.

Una sala gremita, l’emozione palpabile e un passaggio di testimone che racconta molto più di un semplice avvicendamento. Lunedì 15 la Femca-Cisl di Ferrara ha voltato pagina, aprendo un nuovo capitolo della propria storia sindacale. Nel corso del Consiglio generale è stato eletto il nuovo. Ferraratoday.it

