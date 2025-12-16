L’ATP ha annunciato nuove regole per affrontare il caldo estremo durante i tornei, con l’obiettivo di ridurre i rischi per i giocatori e migliorare le condizioni di gioco. Dopo episodi come quello di Jannik Sinner a Shanghai, l’ente tennistico intende prevenire ritiri di massa e malori, adottando misure più efficaci per proteggere atleti e spettatori.

© Ilfattoquotidiano.it - Cambiamento climatico, l'Atp introduce nuove regole per combattere il caldo estremo

Mai più casi come Jannik Sinner a Shanghai, mai più ritiri di massa nei tornei e malori frequenti. O meglio, questo si spera in casa Atp dopo l’ultima importante novità. Il Consiglio Direttivo dell’Atp ha infatti approvato l’introduzione di una nuova regola sul caldo che entrerà in vigore dalla stagione 2026, allineando l’approccio dell’Atp a quello della Wta (dove le norme in caso di caldo eccessivo esistono dal 1992 ) e rafforzando le tutele per i giocatori che gareggiano in condizioni estreme. A comunicarlo è la stessa federazione tennistica sul proprio sito ufficiale. Una misura ormai necessaria, visto che il cambiamento climatico sta provocando sempre più difficoltà anche al calendario tennistico. Ilfattoquotidiano.it

