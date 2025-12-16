Caldara | Non posso che dire bene del Milan Infortuni? Mi sentivo male

Mattia Caldara ripercorre la sua esperienza al Milan, condividendo emozioni e ricordi del periodo trascorso in rossonero. Tra l’arrivo nello scambio con Bonucci e le difficoltà legate agli infortuni, l’ex calciatore si è aperto in un'intervista, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e sul rapporto con il club.

© Pianetamilan.it - Caldara: “Non posso che dire bene del Milan. Infortuni? Mi sentivo male” L'ex calciatore di Atalanta, Juventus e Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista parlando del periodo in rossonero: l'arrivo nello scambio con Bonucci e gli infortuni che l'hanno tormentato. Pianetamilan.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caldara rivela Dopo linfortunio al Milan mi sono chiuso in casa. Mi sentivo una merda Video Caldara rivela Dopo linfortunio al Milan mi sono chiuso in casa. Mi sentivo una merda Video Caldara rivela Dopo linfortunio al Milan mi sono chiuso in casa. Mi sentivo una merda Caldara: "Le parole di Chiellini, il mio rimpianto più grande. Milan? Dopo l'infortunio mi sono chiuso in casa, mi sentivo una m***a" - L'ex difensore tra le altre di Atalanta, Juventus e Milan si è ritirato a soli 31 anni lo scorso 15 novembre. calciomercato.com

