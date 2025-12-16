Caldara | Non posso che dire bene del Milan Infortuni? Mi sentivo male
Mattia Caldara ripercorre la sua esperienza al Milan, condividendo emozioni e ricordi del periodo trascorso in rossonero. Tra l’arrivo nello scambio con Bonucci e le difficoltà legate agli infortuni, l’ex calciatore si è aperto in un'intervista, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e sul rapporto con il club.
L'ex calciatore di Atalanta, Juventus e Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista parlando del periodo in rossonero: l'arrivo nello scambio con Bonucci e gli infortuni che l'hanno tormentato. Pianetamilan.it
Caldara rivela Dopo linfortunio al Milan mi sono chiuso in casa. Mi sentivo una merda
Caldara: "Le parole di Chiellini, il mio rimpianto più grande. Milan? Dopo l'infortunio mi sono chiuso in casa, mi sentivo una m***a" - L'ex difensore tra le altre di Atalanta, Juventus e Milan si è ritirato a soli 31 anni lo scorso 15 novembre. calciomercato.com
Allenamenti durissimi, metodo chiaro Mattia Caldara, ospite a Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, ha raccontato cosa significhi davvero lavorare in ritiro con Gian Piero Gasperini. Tre allenamenti al giorno nel periodo estivo, ritmi altissimi e un - facebook.com facebook
