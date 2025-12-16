Caldara | Non posso che dire bene del Milan Infortuni? Mi sentivo male

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Caldara ripercorre la sua esperienza al Milan, condividendo emozioni e ricordi del periodo trascorso in rossonero. Tra l’arrivo nello scambio con Bonucci e le difficoltà legate agli infortuni, l’ex calciatore si è aperto in un'intervista, offrendo uno sguardo sincero sulla sua carriera e sul rapporto con il club.

caldara non posso che dire bene del milan infortuni mi sentivo male

© Pianetamilan.it - Caldara: “Non posso che dire bene del Milan. Infortuni? Mi sentivo male”

L'ex calciatore di Atalanta, Juventus e Milan, Mattia Caldara, si è raccontato in una lunga intervista parlando del periodo in rossonero: l'arrivo nello scambio con Bonucci e gli infortuni che l'hanno tormentato. Pianetamilan.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Caldara rivela Dopo linfortunio al Milan mi sono chiuso in casa. Mi sentivo una merda

Video Caldara rivela Dopo linfortunio al Milan mi sono chiuso in casa. Mi sentivo una merda

caldara posso dire beneCaldara: "Le parole di Chiellini, il mio rimpianto più grande. Milan? Dopo l'infortunio mi sono chiuso in casa, mi sentivo una m***a" - L'ex difensore tra le altre di Atalanta, Juventus e Milan si è ritirato a soli 31 anni lo scorso 15 novembre. calciomercato.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.