Calciomercato Roma Salah-Eddine convince il PSV | Faremo del nostro meglio per tenerlo

Durante l'ultima finestra di calciomercato, Anass Salah-Eddine ha lasciato la Roma per tornare in Olanda, approdando al PSV. La società olandese si è detta determinata a trattenere il talento marocchino, assicurando il massimo impegno per prolungare la sua permanenza. Un trasferimento che ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Nell’ultima finestra estiva di calciomercato, tra i giocatori che hanno lasciato la Roma per accasarsi altrove c’è anche Anass Salah-Eddine, che dopo soli sei mesi nella Capitale è tornato in Olanda. Con la maglia giallorossa non è mai riuscito veramente a convincere e mettersi in mostra, tanto che il club capitolino ha scelto di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro. L’olandese si è accasato al PSV Eindhoven, dove sta trovando continuità di prestazioni, che gli potrebbe garantire la conferma per la prossima stagione. Conferme dal direttore generale del PSV. Sololaroma.it

