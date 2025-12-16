Calciomercato Milan ora Nkunku è a rischio per gennaio | la situazione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato del Milan si fa incerto: secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei giocatori rossoneri potrebbe essere costretto a lasciare il club già a gennaio, mettendo in discussione il suo futuro con la maglia milanista. La situazione si fa sempre più complessa in vista delle prossime settimane di mercato.

calciomercato milan ora nkunku 232 a rischio per gennaio la situazione

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ora Nkunku è a rischio per gennaio: la situazione

'Tuttosport' oggi in edicola parla di un giocatore del Milan che potrebbe già salutare nel prossimo calciomercato. Parliamo di Nkunku. Ecco le ultime sul suo futuro. Pianetamilan.it

Mudryk UNHAPPY with 100m asking price 20m Rodrigo Becao deal Latest News Show

Video Mudryk UNHAPPY with 100m asking price 20m Rodrigo Becao deal Latest News Show
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

calciomercato milan nkunku 232Calciomercato Milan, Fullkrug per gennaio e un attaccante di Serie A per giugno: il piano rossonero - Il Milan &#232; alla ricerca di un attaccante considerate le difficoltà realizzative di Nkunku e Gimenez, quest’ultimo alle prese anche con un problema fisico. notiziemilan.it

calciomercato milan nkunku 232Clamoroso Milan, Nkunku va via già a gennaio? Previsto l’incontro con l’agente - L'attaccante francese potrebbe salutare il Milan già nel mese di gennaio. spaziomilan.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.