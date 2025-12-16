Calciomercato Juventus | Fiorentina a picco a gennaio possibile occasione per completare la squadra di Spalletti Può partire subito

Il calciomercato di gennaio potrebbe rappresentare un'opportunità per la Juventus di rafforzare la propria rosa, sfruttando la difficile situazione della Fiorentina. Con la classifica dei viola in crisi, i bianconeri potrebbero puntare su un trasferimento per completare la squadra di Spalletti, aprendo scenari interessanti per il mercato invernale.

Calciomercato Juventus, la drammatica classifica della Fiorentina spinge quel giocatore all’addio: i bianconeri possono sfruttare la rottura. Il mercato di gennaio è storicamente il teatro delle occasioni, quel momento dell’anno in cui le difficoltà altrui possono trasformarsi in vantaggi strategici per chi sa attendere pazientemente alla finestra. In questo scenario complesso, gli occhi della Juventus sono inevitabilmente puntati sulla drammatica situazione sportiva della Fiorentina. La compagine viola sta vivendo un vero incubo: ultimo posto in classifica, appena 6 punti raccolti e lo zero spaventoso nella casella delle vittorie. Juventusnews24.com

