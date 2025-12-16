Calciomercato Juve vagliate le possibili occasioni per gennaio | Comolli valuta quello scontento in Serie A

La Juventus sta valutando le opportunità di mercato per gennaio, con particolare attenzione alle occasioni in Serie A. Comolli analizza la situazione di alcuni giocatori scontenti, considerandoli come possibili rinforzi per il centrocampo, in vista di un rafforzamento strategico della rosa.

per rinforzare il centrocampo. Nonostante il forte interesse per  Pierre-Emile Hojbjerg, la dirigenza della  Juventus  alla Continassa è  consapevole delle difficoltà  nel concludere l’affare con il  Marsiglia. Il club francese continua a opporre  resistenza, ritenendo il danese un elemento cruciale per la propria stagione. L’amministratore delegato  Damien Comolli  è pronto ad attivare il  piano B  qualora l’OM non dovesse cambiare idea. La strategia alternativa prevede di  drizzare le antenne  del mercato su possibili  occasioni. Juventusnews24.com

