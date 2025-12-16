Calciomercato Juve ricordi Beto? Era stato un obiettivo con Thiago Motta in panchina ora può finire in quella big di Serie A! Ultime

Il nome di Beto torna alla ribalta nel calciomercato della Juventus, che lo aveva già monitorato un anno fa. Con Thiago Motta in panchina, il giocatore potrebbe ora approdare in una grande squadra di Serie A durante la prossima sessione invernale, rafforzando così le ambizioni della società bianconera.

Calciomercato Juve, Beto piace molto a quella big di Serie A per la sessione invernale: la Vecchia Signora lo aveva seguito un anno fa. Le infinite vie del calciomercato Juve sono spesso lastricate di suggestioni che ritornano ciclicamente, ma anche di porte che si chiudono in maniera definitiva per lasciare spazio a strategie nuove e differenti. Con l’avvicinarsi della sessione invernale di riparazione, un nome noto sta tornando a circolare con insistenza negli ambienti della Serie A: quello di Beto. L’attaccante portoghese, che ha lasciato un ottimo ricordo a Udine e che attualmente milita nell’Everton, è finito prepotentemente nel mirino della Roma. Juventusnews24.com

