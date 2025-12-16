La Juventus si prepara al calciomercato di gennaio, con una possibile prima cessione già in vista. Uno dei giocatori più discussi, considerato un ‘caso’, potrebbe lasciare Torino nelle prossime settimane. Ecco cosa si sa sulla situazione e le prospettive di questa eventuale partenza.

Calciomercato Juve: pianificata la prima cessione per gennaio? Questo bianconero è un 'caso' e ha già le valigie in mano

Calciomercato Juve: quale sarà la prima cessione di gennaio. Questo giocatore bianconero ha le valigie in mano e potrebbe presto partire. La sessione invernale di trattative è alle porte e negli uffici della Continassa scotta un dossier imprevisto. Si tratta della grana legata a Joao Mario, il terzino portoghese prelevato in estate per garantire spinta sulle fasce, ma trasformatosi ben presto in un oggetto misterioso. L’avventura in bianconero sembra già ai titoli di coda: stando alle ultime ricostruzioni, il giocatore avrebbe comunicato alla società la volontà di cambiare aria immediatamente. Juventusnews24.com

