L'Inter cerca una soluzione per la corsia destra in vista della stagione, ma le ultime mosse non sembrano risolvere definitivamente i problemi. Rafik Belghali non rappresenta la risposta definitiva, mentre il recupero di Denzel Dumfries resta un'incognita. Nel frattempo, Matteo Darmian si propone come alternativa, anche se con limiti evidenti di età e resistenza fisica.

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: Rafik Belghali non è la soluzione per la corsia destra

C’è il mistero (sui tempi di recupero di) Denzel Dumfries e il tappabuchi – con evidenti limiti di età e tenuta fisica – Matteo Darmian. Poi la lenta crescita di Luis Henrique e l’estemporaneo adattamento di Andy Diouf. Nella stagione 202526 la fascia destra della Beneamata non ha ancora trovato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

De Premier League is eindelijk terug Guest Rafik Belghali De Naamloze Voetbalshow

Video De Premier League is eindelijk terug Guest Rafik Belghali De Naamloze Voetbalshow Video De Premier League is eindelijk terug Guest Rafik Belghali De Naamloze Voetbalshow

Calciomercato, Juve e Inter pronte a sfidarsi a gennaio per Rafik Belghali - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus e Inter potrebbero sfidarsi a gennaio per Rafik Belghali, giovane esterno algerino in ... it.blastingnews.com