Calciomercato Inter | Rafik Belghali non è la soluzione per la corsia destra

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter cerca una soluzione per la corsia destra in vista della stagione, ma le ultime mosse non sembrano risolvere definitivamente i problemi. Rafik Belghali non rappresenta la risposta definitiva, mentre il recupero di Denzel Dumfries resta un'incognita. Nel frattempo, Matteo Darmian si propone come alternativa, anche se con limiti evidenti di età e resistenza fisica.

calciomercato inter rafik belghali non 232 la soluzione per la corsia destra

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: Rafik Belghali non è la soluzione per la corsia destra

C’è il mistero (sui tempi di recupero di) Denzel Dumfries e il tappabuchi – con evidenti limiti di età e tenuta fisica – Matteo Darmian. Poi la lenta crescita di Luis Henrique e l’estemporaneo adattamento di Andy Diouf. Nella stagione 202526 la fascia destra della Beneamata non ha ancora trovato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

De Premier League is eindelijk terug Guest Rafik Belghali De Naamloze Voetbalshow

Video De Premier League is eindelijk terug Guest Rafik Belghali De Naamloze Voetbalshow

calciomercato inter rafik belghaliCalciomercato, Juve e Inter pronte a sfidarsi a gennaio per Rafik Belghali - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus e Inter potrebbero sfidarsi a gennaio per Rafik Belghali, giovane esterno algerino in ... it.blastingnews.com

calciomercato inter rafik belghaliL'occhio Juve sull'ultima intuizione di Sogliano: cosa può dare e la mossa dell'Inter - Rafik Belghali è uno dei nomi più interessanti emersi in questa prima parte di stagione di Serie A. tuttosport.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.