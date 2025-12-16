Calciomercato Inter | Rafik Belghali non è la soluzione per la corsia destra
L'Inter cerca una soluzione per la corsia destra in vista della stagione, ma le ultime mosse non sembrano risolvere definitivamente i problemi. Rafik Belghali non rappresenta la risposta definitiva, mentre il recupero di Denzel Dumfries resta un'incognita. Nel frattempo, Matteo Darmian si propone come alternativa, anche se con limiti evidenti di età e resistenza fisica.
C’è il mistero (sui tempi di recupero di) Denzel Dumfries e il tappabuchi – con evidenti limiti di età e tenuta fisica – Matteo Darmian. Poi la lenta crescita di Luis Henrique e l’estemporaneo adattamento di Andy Diouf. Nella stagione 202526 la fascia destra della Beneamata non ha ancora trovato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it
De Premier League is eindelijk terug Guest Rafik Belghali De Naamloze Voetbalshow
Calciomercato, Juve e Inter pronte a sfidarsi a gennaio per Rafik Belghali - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus e Inter potrebbero sfidarsi a gennaio per Rafik Belghali, giovane esterno algerino in ... it.blastingnews.com
L'occhio Juve sull'ultima intuizione di Sogliano: cosa può dare e la mossa dell'Inter - Rafik Belghali è uno dei nomi più interessanti emersi in questa prima parte di stagione di Serie A. tuttosport.com
#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com
Passione Inter. . Analisi Genoa-Inter 1-2, Serie A, Bisseck, Lautaro Martinez, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.