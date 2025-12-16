Calciomercato Inter per l’Under-23 si valuta Federico Nardin
L’Inter sta monitorando con interesse Federico Nardin, giovane difensore centrale in forza alla formazione Under-23 impegnata in Serie C. La società nerazzurra valuta questa operazione come parte di una strategia più ampia volta a potenziare il settore giovanile e creare un ponte più solido con la prima squadra.
Se la funzione primaria della formazione Under-23 (che milita nel campionato di Serie C) è quella di fornire un serbatoio di scelte comunque credibili in ottica prima squadra anche il calciomercato deve muoversi nella stessa direzione: secondo gli addetti ai lavori l' Inter starebbe seguendo con attenzione il difensore centrale della
