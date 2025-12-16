Calciomercato Inter nuovo nome per la destra | milita già in A
L'Inter si prepara al mercato di gennaio con l'obiettivo di rafforzare la rosa, concentrandosi su un nuovo nome per la fascia destra già in Serie A. La squadra di Cristian Chivu punta a migliorare la propria competitività nel girone di ritorno, valutando possibili acquisti per rinforzare il reparto più strategico del campo.
Calciomercato Inter. L’ Inter guarda al mercato di gennaio con l’intenzione di rafforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu in vista della seconda parte di stagione. La dirigenza nerazzurra vuole farsi trovare pronta, soprattutto alla luce di alcune situazioni fisiche che rischiano di incidere sul rendimento della squadra nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, uno dei reparti sotto osservazione è la fascia destra. Le condizioni di Denzel Dumfries non offrono garanzie assolute e i tempi di recupero, anche per l’eventuale ipotesi di un intervento chirurgico, potrebbero allungarsi più del previsto. Ilnerazzurro.it
Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome sul taccuino di Ausilio sfida aperta con la Juve
Inter, nuovo colpo ‘alla Sucic’ per sostituire Dumfries - Secondo Sky Sport, i nerazzurri avrebbero individuato un profilo interessante alla Dinamo Zagabria, club con cui i rapporti sono ottimi dopo l’arrivo di Petar Sucic la scorsa estate. passioneinter.com
Inter, Norton-Cuffy osservato speciale: nome caldo addirittura per gennaio - Il nome dell'esterno del Genoa è sul taccuino dei dirigenti nerazzurri Inter da tempo secondo il quotidiano in edicola oggi ... fcinter1908.it
#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com
