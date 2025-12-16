Calciomercato Inter non solo Palestra | c’è una nuova idea last minute per la corsia destra!
L'Inter esplora nuove soluzioni per rinforzare la corsia destra, andando oltre le solite opzioni. In attesa di sviluppi, emerge un'idea last minute dalla Serie A che potrebbe cambiare gli equilibri di mercato, offrendo una possibile alternativa per il tecnico e la rosa nerazzurra.
di Giuseppe Colicchia Ecco l’ultimo nome dalla Serie A. L’emergenza in corsia costringe l’Inter a rivedere i piani operativi in vista di gennaio. Con Denzel Dumfries ancora fermo ai box per i persistenti guai alla caviglia, la dirigenza della Beneamata è pronta a intervenire nella finestra invernale per regalare un’alternativa valida al tecnico Cristian Chivu. Secondo l’analisi del giornalista Pasquale Guarro, la strategia del club dipenderà in tutto e per tutto dall’evoluzione delle condizioni fisiche del laterale olandese, la cui assenza pesa nello scacchiere tattico. Internews24.com
TOP 11 COLPI SALTATI DELL'INTER #calciomercato #inter #football #perte #lookman #top11 #shorts
Calciomercato, il pagellone: Napoli favorito (9), occhio alla Roma (8). Incognita Inter (6,5), pasticcio Milan (5) - Il calciomercato si è chiuso ufficialmente nella serata di lunedì 1 settembre e a bocce ferme si può fare un riepilogo di ciò che è successo e di cosa poteva succedere, per una Serie A che conferma ... leggo.it
#Calciomercato #Inter: #Dumfries ancora ko, nerazzurri pronti a bussare alla porta del #Genoa - facebook.com facebook
#Fenerbahce - A gennaio i turchi vogliono una prima punta di peso. In #SerieA il sogno proibito era Pio #Esposito, che l' #Inter non cede. Sul taccuino anche i nomi di #Dovbyk della #Roma e di #Scamacca dell' #Atalanta @calciomercatoit x.com