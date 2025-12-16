Calciomercato Inter LIVE | Thuram sfuma ma per Frattesi il discorso è diverso Per gennaio pronti 25 milioni
Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti su trattative, incontri e affari conclusi. Dall'addio di Thuram alle trattative in corso per Frattesi, la sessione invernale si svela attraverso indiscrezioni e sviluppi ufficiali. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti più recenti sulla squadra nerazzurra.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Internews24.com
THURAM ALL'INTER! CARDINALE VATTENE!
Inter, “raddoppiano” i Thuram: il piano per Khephren della Juventus - In casa Inter si sogna di allargare la "famiglia" Thuram. newsmondo.it
Calciomercato Inter News/ Il sogno è unire i fratelli Thuram, occhi anche sul talento Meza (15 dicembre 2025) - Il calciomercato Inter punta al giovane Juan Cruz Meza e sogna l'acquisto di Kephren Thuram per formare la coppia con il fratello ... ilsussidiario.net
Passione Inter. . Analisi Genoa-Inter 1-2, Serie A, Bisseck, Lautaro Martinez, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, - facebook.com facebook
#Fenerbahce - A gennaio i turchi vogliono una prima punta di peso. In #SerieA il sogno proibito era Pio #Esposito, che l' #Inter non cede. Sul taccuino anche i nomi di #Dovbyk della #Roma e di #Scamacca dell' #Atalanta @calciomercatoit x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.