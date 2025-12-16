Calciomercato Inter LIVE | Thuram sfuma ma per Frattesi il discorso è diverso Per gennaio pronti 25 milioni

Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti su trattative, incontri e affari conclusi. Dall'addio di Thuram alle trattative in corso per Frattesi, la sessione invernale si svela attraverso indiscrezioni e sviluppi ufficiali. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti più recenti sulla squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Internews24.com

