Calciomercato Inter LIVE | Belghali e Valincic i nomi nuovi per la corsia destra l’allarme sul futuro di Dumfries

Segui in tempo reale le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti su Belghali, Valincic e le possibili strategie per la corsia destra. L'articolo approfondisce anche la situazione di Dumfries e le trattative in corso, offrendo un quadro completo delle indiscrezioni, degli incontri e delle operazioni concluse dai nerazzurri.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.