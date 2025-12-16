Calciomercato Inter dopo l’intervento di Dumfries Ausilio pensa subito al sostituto | 3 i nomi più caldi
Dopo l'intervento di Dumfries, l'Inter si concentra sulla ricerca di un suo sostituto. Ausilio sta valutando attentamente le opzioni più percorribili per rinforzare la fascia destra, con tre nomi principali in lizza. L'attenzione della società nerazzurra è alta, pronta a intervenire sul mercato per colmare la possibile assenza del giocatore.
Inter News 24 per la fascia destra. Il responso medico non lascia spazio a interpretazioni: Denzel Dumfries non tornerà a calcare il rettangolo verde prima di marzo. L’intervento chirurgico alla caviglia, eseguito oggi a Londra, ha dilatato i tempi di recupero, costringendo la dirigenza dell’ Inter a rivedere le strategie per la finestra di gennaio. Con un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe, il tecnico Cristian Chivu necessita urgentemente di un’alternativa affidabile sulla corsia di destra per non spremere la rosa. Internews24.com
CALCIOMERCATO INTER Rumors e Acquisti Confermati
