Calciomercato Inter Chivu chiede garanzie sulla fascia destra Belghali l’indiziato numero uno per gennaio
Nel mercato di gennaio, l'Inter valuta possibili rinforzi per la fascia destra. Chivu ha espresso esigenze specifiche, puntando a garanzie nel reparto, con Belghali come principale obiettivo. La società nerazzurra monitora attentamente il mercato, considerando diverse opzioni per rinforzare la rosa e rispondere alle richieste dell'allenatore.
Inter News 24 Calciomercato Inter: i nerazzurri valutano nuovi innesti per gennaio, con particolare attenzione a Belghali per la corsia destra. L’ Inter ha deciso di muoversi con decisione sul mercato invernale per farsi trovare pronta nella seconda parte della stagione. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per individuare profili funzionali da mettere a disposizione di Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima esperienza sulla panchina della prima squadra, chiamato a gestire un calendario fitto e ricco di impegni. La priorità, al momento, sembra essere la fascia destra, un reparto che desta crescente attenzione all’interno di viale della Liberazione. Internews24.com
Stramaccioni parla del Chivu calciatore e poi allenatore È l'uomo giusto per l'Inter
Inter, finalmente è un grande acquisto (a zero): Chivu decisivo - Chivu ha dato un senso all'acquisto a zero dell'Inter che era stato un grande flop nella prima stagione in nerazzurro ... calciomercato.it
Scambio clamoroso per Frattesi: l’Inter chiede Thuram - Dopo essersi incrociati come avversari in campo, Marcus Thuram e suo fratello Khephren potrebbero diventare compagni di squadra all’ Inter. passioneinter.com
#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com
Passione Inter. Analisi Genoa-Inter 1-2, Serie A, Bisseck, Lautaro Martinez, calciomercato e non solo.
