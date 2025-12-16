Nel mercato di gennaio, l'Inter valuta possibili rinforzi per la fascia destra. Chivu ha espresso esigenze specifiche, puntando a garanzie nel reparto, con Belghali come principale obiettivo. La società nerazzurra monitora attentamente il mercato, considerando diverse opzioni per rinforzare la rosa e rispondere alle richieste dell'allenatore.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Chivu chiede garanzie sulla fascia destra. Belghali l’indiziato numero uno per gennaio

Inter News 24 Calciomercato Inter: i nerazzurri valutano nuovi innesti per gennaio, con particolare attenzione a Belghali per la corsia destra. L’ Inter ha deciso di muoversi con decisione sul mercato invernale per farsi trovare pronta nella seconda parte della stagione. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per individuare profili funzionali da mettere a disposizione di Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima esperienza sulla panchina della prima squadra, chiamato a gestire un calendario fitto e ricco di impegni. La priorità, al momento, sembra essere la fascia destra, un reparto che desta crescente attenzione all’interno di viale della Liberazione. Internews24.com

