Calciomercato Inter attenzione alla fascia destra | Dumfries in dubbio e nuovi nomi seguiti
L'Inter monitora attentamente il mercato in vista di gennaio, con particolare attenzione alla fascia destra. Con Dumfries in dubbio, la dirigenza valuta nuovi profili per rinforzare questa zona del campo e rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide.
Inter News 24 Calciomercato Inter, la dirigenza valuta rinforzi sulla fascia destra in vista di gennaio. Diversi nomi per la corsia di destra. L’ Inter è partita alla volta dell’Arabia Saudita per disputare la trentottesima edizione della Supercoppa Italiana, ma il lavoro della dirigenza nerazzurra non si ferma al campo. Con l’apertura del mercato invernale ormai imminente, ad Appiano Gentile si riflette anche sulle strategie da adottare a gennaio, soprattutto in relazione alla situazione di Denzel Dumfries, esterno destro olandese fermo ai box da settimane. Mercato Inter, il caso Dumfries e le valutazioni in corso. Internews24.com
Forza e corsa per la fascia. Inter, alla scoperta di Moris Valincic - Chi è Moris Valincic, difensore o esterno destro classe 2002 della Dinamo Zagabria che l'Inter osserva con attenzione ... gianlucadimarzio.com
Inter, nuovo colpo ‘alla Sucic’ per sostituire Dumfries - Secondo Sky Sport, i nerazzurri avrebbero individuato un profilo interessante alla Dinamo Zagabria, club con cui i rapporti sono ottimi dopo l’arrivo di Petar Sucic la scorsa estate. passioneinter.com
#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com
