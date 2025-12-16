Calcio sotto shock il giovane talento muore a 20 anni precipitando dal tetto dell’hotel

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio: un giovane talento brasiliano di 20 anni ha perso la vita precipitando dal tetto di un hotel. L’incidente, avvenuto sulla costa nord-orientale del Brasile, ha lasciato senza parole tutta la comunità sportiva, suscitando dolore e incredulità tra amici, dirigenti e tifosi.

L’eco di una tragedia che ha scosso il calcio arriva dalle strade assolate di della costa nord?orientale del Brasile, dove un giovane talento di 20 anni ha perso la vita in un incidente che ha lasciato attoniti compagni, dirigenti e tifosi. La notizia, all’inizio quasi incredibile, si è diffusa rapidamente attraverso le cronache sportive internazionali, rivelando un destino segnato da un’improvvisa caduta fatale nel giorno conclusivo di uno dei tornei giovanili più seguiti del paese. Futsal: tragedia durante la Coppa Brasile Under?21. Nel pomeriggio dell’ultimo giorno della Taça Brasil Sub?21, competizione che raduna i migliori prospetti del futsal brasiliano, è avvenuto l’evento che ha trasformato una festa sportiva in lutto. Tvzap.it

