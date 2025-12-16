Calcio Lotito | Non vendo la società è inscalabile
Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha ribadito la fermezza nel suo intento di mantenere la società intatta, dichiarando che non ci sono piani di vendita. Nel frattempo, la squadra e lo staff hanno celebrato insieme la tradizionale cena di Natale, creando un momento di condivisione e festeggiamenti.
Roma, 16 dic. (askanews) – Serata di festa in casa Lazio, con la tradizionale cena di Natale che ha riunito squadra e dirigenza. A margine dell’evento e dei brindisi, il presidente Lotito ha anche parlato escludendo la possibilità di una cessione del club da parte sua: “I tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio. La Lazio è inscalabile”, aggiunge scandendo bene la parola. “Purtroppo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società. Casomai saranno loro che devono fare un passo indietro. Ildenaro.it
Calcio, Lotito: “Non vendo, la società è inscalabile” - (askanews) – Serata di festa in casa Lazio, con la tradizionale cena di Natale che ha riunito squadra e dirigenza. askanews.it
Lotito senza freni difende la Lazio: “Ci sono squadre iscritte al campionato con 600 milioni di debiti” - Il presidente dei biancocelesti difende la società e poi sui problemi dovuti al blocco di mercato aggiunge: “Qualcuno fa debiti per ... fanpage.it
Calcio in Pillole. . Il presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, in occasione della cena di Natale organizzata presso la location di Spazio Novecento a Roma, si è intrattenuto per più di 20 minuti con i giornalisti presenti e i temi toccati sono stati tantissimi. Dal b - facebook.com facebook
MERCATO ESCLUSIVO | Loftus-Cheek Tende la Mano alla Lazio Clamoroso retroscena sul futuro di Ruben Loftus-Cheek! Il centrocampista del Milan: Voglia di Sarri: L'inglese vorrebbe ritrovare Maurizio Sarri, che lo ha espressamente richiesto a Lotito. Mo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.