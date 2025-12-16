Calcio Lotito | Non vendo la società è inscalabile

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha ribadito la fermezza nel suo intento di mantenere la società intatta, dichiarando che non ci sono piani di vendita. Nel frattempo, la squadra e lo staff hanno celebrato insieme la tradizionale cena di Natale, creando un momento di condivisione e festeggiamenti.

Roma, 16 dic. (askanews) – Serata di festa in casa Lazio, con la tradizionale cena di Natale che ha riunito squadra e dirigenza. A margine dell’evento e dei brindisi, il presidente Lotito ha anche parlato escludendo la possibilità di una cessione del club da parte sua: “I tifosi si sentono traditi? Il tradito sono io perché ho sempre lavorato solo e soltanto per la Lazio. La Lazio è inscalabile”, aggiunge scandendo bene la parola. “Purtroppo mi dovranno sopportare, non è che se mi fanno i cori contro o mi mettono pressione io vendo la società. Casomai saranno loro che devono fare un passo indietro. Ildenaro.it

